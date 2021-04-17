شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن تطعيم 205.9 مليون شخص ضد فيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، السبت، أن السلطات الصحية وزعت أكثر من 264 مليون جرعة لقاحات واقية من فيروس كورونا في أنحاء البلاد، أعطت منها 205.9 مليون جرعة.

وأوضحت المراكز أن الجرعات الموزعة هي من لقاحات «فايزر- بيونتك»، و«مودرنا»، و«جونسون آند جونسون».

وتواصل الولايات المتحدة تسجيل قفزات سريعة في برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا؛ إذ أعلن البيت الأبيض قبل أيام، أن متوسط اللقاحات المقدمة يومياً تناهز الثلاثة ملايين جرعة.