شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاشينكو يتهم واشنطن بالتورط في محاولة لاغتياله هو أبنائه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، السبت، الولايات المتحدة بدعم مجموعة جرى القبض عليها خططت لاغتياله هو وأبنائه.

وقال لوكاشينكو في حديث تلفزيوني: «احتجزنا المجموعة، وأظهر أفرادها كيف تم التخطيط للعملية بالكامل»، وتابع: «ثم اكتشفنا بوضوح عمل القوات الأجنبية الخاصة، على الأرجح وكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي - لا أعرف أياً من الأمريكيين يعمل هناك. اكتشفنا برغبتهم في القدوم الى مينسك، والبدء في تنظيم محاولة اغتيال الرئيس والأطفال».

وأوضح لوكاشينكو أن خطط المعتقلين كانت «القبض على طفله الأول أما الثاني فقد خطط لوضعه في قبو في منطقة جوميل، تم تجهيزه لذلك»، وتابع:«أنا مندهش من شيء آخر. لماذا يتصرف الأمريكيون بهذه الطريقة؟ بعد كل شيء تذكروا، لا أحد يستطيع أن يعطي موافقته حول العملية باستثناء القيادة السياسية العليا».