تحلية المياه بكفاءة عالية

صمم الباحثون غشاء جديداً عالي الكفاءة يسمح بتحلية المياه وتنقيتها في خطوة واحدة، وذلك وفقاً لدراسة منشورة في دورية «ساينس»، ويعني ذلك إمكانية تنقية مياه الصرف الصحي، والبحار، ومياه المستنقعات بكلفة زهيدة في المستقبل؛ الأمر الذي قد يُسهم في توفير المياه للمناطق التي تُعاني نقصاً في خدمات المياه النظيفة والصحية.

وتبرز الحاجة إلى التقنيات ذات الكفاءة العالية والتي يُمكنها تنقية مصادر المياه غير التقليدية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على المياه النظيفة. فوفق منظمات أممية، هناك ما يزيد على ملياري شخص (3 من كل 10 أشخاص) محرومون من إمدادات المياه النظيفة، ويتسبب ذلك الأمر في فشل الجهود العالمية الهادفة إلى محاربة الأمراض المرتبطة بالمياه، كالكوليرا، والإسهال، والتهاب الكبد الوبائي.

ولتوفير مصادر مياه أكثر مأمونية ونظافة، تحتاج الدول إلى كثير من الأموال، غير المتوافرة بطبيعة الحال، لإنشاء محطات لتنقية أو تحلية المياه، إلا أن العلماء يحاولون منذ عقود صناعة أدوات رخيصة (فلاتر) يُمكن استخدامها لتنقية المياه الموجودة في البرك والمستنقعات، شريطة أن تكون عذبة ولا تحتوي على ملوثات سامة.

ولإزالة الملوثات السامة، يجب أن تكون تلك الأجهزة أكثر تعقيداً، تتألف من عدة مراحل، وبالتالي تكون أكثر كلفة وأكبر حجماً، إلا أن الباحثين في الدراسة الجديدة قاموا بتصميم سلسلة من الأغشية «النانوية» المسامية والممتصة والقوية، لها القدرة تنقية المياه من مصادرها غير التقليدية بكفاءة عالية، وإزالة الملوثات السامة مثل المعادن الثقيلة والبورون، وكل ذلك في خطوة واحدة فقط بكلفة قد تصبح زهيدة في المستقبل القريب.

والأغشية الجديدة لا تقوم بترشيح المياه وتنقيتها فقط؛ بل تقوم أيضاً باستعادة الأيونات ذات القيمة المحتملة؛ أيْ الأملاح المعدنية الموجودة في المياه النقية، والتي لها أهمية تغذوية على الصعيد الصحي. فالغشاء يعتمد على استراتيجية فصل فعالة من خطوة واحدة تسمى «الغسل الكهربي لالتقاط الأيونات».

وفي تلك الطريقة، يستخدم الباحثون تكوينات غسل كهربي مع أغشية امتصاص لتحلية مصادر المياه، وفي الوقت نفسه تلتقط المواد المذابة المستهدفة والتي لها قيمة غذائية بشكل انتقائي.

وربما يكون الجزء الأكثر أهمية في هذا العمل، هو توضيح أن الأساليب المطورة يجب أن تكون مناسبة ـ على نطاق واسع ـ لتنقية مجموعة متنوعة من مصادر المياه المهدرة.

وتُظهر البيانات أن مصادر المياه العذبة آخذة في النضوب، وستستمر عوامل أخرى، مثل تغير المناخ، وارتفاع عدد سكان العالم، في وضع ضغوط على تلك المصادر؛ لذا تتطلب هذه المشكلات وجود طرق لمعالجة وإدارة مصادر المياه المعقدة الأخرى، بكفاءة، فمستقبل مياه الشرب لن يكون للأنهار التي قد تنضب نتيجة تغيرات مستوى الأمطار؛ بل سيكون لمعالجة المياه من الصرف الصحي أو مياه البحار والمحيطات.

* «سيانتفيك أمريكان»