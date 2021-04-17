شكرا لقرائتكم خبر عن باكستاني يحجز موقعاً له بين أفضل المقرئين في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسلام آباد - (أ ف ب)

اتّبع الباكستاني حسن علي كاسي ابن الحادية والعشرين من العمر نظاماً قاسياً ليصبح قارئ قرآن لامعاً، مع تمارين صوتية طويلة وممارسة اليوجا وحمية غذائية خاصة، ويبدو أن جهوده أتت ثمارها.

فقد فاز الشاب أخيراً في مسابقة دولية جرت عبر الإنترنت لأفضل المقرئين في العالم بعد منافسة محتدمة مع مشاركين من 25 بلداً آخر. ويحظى المقرئون في باكستان، كما في سائر البلدان المسلمة، باحترام كبير، ويُكلفون إمامة الصلاة في المساجد، أو تعليم النصوص الدينية لتلامذة المدارس القرآنية المنتشرة بأعداد كبيرة في هذا البلد الإسلامي الضخم الذي يتخطى عدد سكانه 220 مليون نسمة، أكثر من 95% منهم مسلمون.

ويشير حسن علي كاسي لفرانس برس في إسلام آباد إلى ضرورة توافر شروط أساسية لدى الراغبين في تجويد القرآن بصورة سليمة، بينها خصوصاً إجادة النطق باللغة العربية، وهو أمر صعب أحياناً على الباكستانيين الناطقين بلغة البلاد الأم، الأوردو. ويتعلّم المقرئون أيضاً طريقة التحكم بالصوت والنطق السليم لأداء الأذان.

وخلال المسابقات، قد تصل مدة التجويد إلى خمس عشرة دقيقة، ما يتطلب تمارين مكثفة على الأداء وتحسين التنفس. ويشارك حسن علي كاسي، وهو طالب دراسات إسلامية في إحدى جامعات إسلام آباد، في حصص تأمل ويوجا لمساعدته في هذه المهمة. كما يمرّن صوته باستمرار. ويقول كاسي: «على المقرئ أن يتمكن من التجويد لفترة لا تقل عن خمسين ثانية متواصلة من دون التقاط أنفاسه».

«هبة من الله»

ويوضح كاسي «الحنجرة شديدة الحساسية. على القارئ أن يتفادى شرب المياه الباردة أو تناول الأطعمة الدسمة لأنها تتسبب بإفرازات كثيرة تؤدي إلى مشكلات في الصوت عندما نبلغ الطبقات المرتفعة» خلال التجويد. وهو تعلّم هذا الفن من والده ونال سريعاً التقدير في باكستان، حيث حصد مكافآت كثيرة قبل أن يفرض نفسه أيضاً على الساحة الدولية.

ويعزو حسن علي كاسي، الذي يتدرب لساعات طويلة قبل أي مسابقة، نجاحه إلى الكفاءة العالية لمدرّسيه. ويقول: «عندما تتبعون مقرئاً جيداً، يمكنكم إسماع صوتكم في العالم أجمع».