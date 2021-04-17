افتتاح «القناة» في سبتمبر بـ 1.8 مليار درهم في أبوظبي

أبوظبي: عدنان نجم

كشف فؤاد مشعل، الشريك والرئيس التنفيذي لشركة البركة للاستثمار عن الانتهاء من مراحل متقدمة من مشروع «القناة» في أبوظبي، وفاقت نسبة الإنجاز 95% في كامل المشروع، موضحاً أنه سيجري افتتاحه في شهر سبتمبر القادم.

وذكر مشعل في حديث ل ”الخليج 365”: أن الشركة تمكنت رغم الظروف الاستثنائية جراء تفشي فيروس «كورونا» المستجد من مواصلة العمل في تنفيذ المشروع بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للتمكن من الانتهاء منه وتسليمه، مشيراً إلى أن كلفة المشروع قد بلغت 1.8 مليار درهم، واستغرق العمل في المشروع 4 سنوات وعمل به ما يفوق 7000 مهندس وموظف وعامل.

وقال مشعل: «يعتبر مشروع «القناة» من المشاريع العقارية النوعية التي جرى تطويرها وتنفيذها في العاصمة أبوظبي، وسيشكل معلماً سياحياً وترفيهياً جديداً، ومع انتهاء العمل في بناء مباني المشروع فإننا في المراحل النهائية لتوصيل الخدمات، حيث سيشرع المستأجرون في تجهيز المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، وقد جرى تجهيز المناطق الزراعية والنوافير التي يضمها المشروع».

ناشيونال أكواريوم أبوظبي

وأضاف:«سيشهد المشروع افتتاح مبنى ناشيونال أكواريوم أبوظبي المخصص للكائنات والأسماك البحرية، حيث جرى الانتهاء منه ويضم 45 ألف نوع من الأسماك والكائنات البحرية من جميع أنحاء العالم، ويعتبر هذا المبنى الأكبر من نوعه على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وسيضم قسماً تعليمياً للأطفال والعائلات، وتعتبر قناة ناشيونال جيوجرافيك أحد الرعاة والداعمين لهذا المبنى».وتطرق إلى مبنى «بيكسل» الأول من نوعه المتخصص بالرياضات الإلكترونية والديجيتال، حيث سيكون المجمع متكاملاً من حيث هذه الرياضات وترتبط بعالم رقمي واحد. وذكر أن النادي الصحي والرياضي والترفيهي «ذا بريدج» في المراحل النهائية من التنفيذ، ويعتبر الأول من نوعه من حيث مستوى التكوين أو المرافق.

ولفت إلى أن المشروع يضم متاجر ومحال متنوعة مثل متاجر بيع التجزئة والمطاعم والمقاهي والصيدليات ومحال الصرافة وغيرها الكثير. وتحدث مشعل عن مبنى السينما المنفصل الذي سيضم 15 صالة وشاشة سينما، حيث سيضم أكبر شاشة سينما من تشغيل شركة سيتي ماكس.

مبنى مخصص لنادي اليخوت والقوارب

وأفاد بأن المشروع سيضم مبنى مخصصاً لنادي اليخوت والقوارب يمكنه استيعاب 120 يختاً وقارباً ومطاعم ومقاهي ومراكز للتسجيل وعيادات طبية وفروعاً للمصارف، مشيراً إلى تخصيص مدرج لتنظيم الاحتفالات الخارجية يمكنه استيعاب آلاف الأشخاص.

وذكر مشعل أن «مارينا القناة» في المشروع تتيح لمالكي القوارب التسجيل في نظام عضوية يخولهم استخدام أحد أرصفة القوارب ال 105 الخاصة بها، والتي يمكنها استيعاب يخوت يصل طولها إلى 65 قدماً. يقدم مرسى القناة العديد من المزايا، التي تشمل خدمات أمنية على مدار الساعة ومراقبة السفن ومعدات الاستجابة للطوارئ وأخصائيين مؤهلين بالإضافة إلى باقة مميزة من الخدمات والمرافق البحرية الأخرى.

وقال: «نحن واثقون من قدرة هذا المشروع الضخم على دعم قطاعي السياحة والترفيه في الدولة، من خلال استقطاب السياح والزوار من كل دول العالم، وخصوصاً عند عودة الإقبال التدريجي للسفر بغرض السياحة، ونعمل جاهدين حالياً على إطلاق مشروع القناة بشكل كامل والاحتفال بنجاحه في القريب العاجل».