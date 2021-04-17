أمريكا تسعى لاستعادة دورها القيادي في صناعة الرقائق

لم يرشح عن اجتماع البيت الأبيض، خلال الأسبوع السابق، والذي ناقش النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات أي قرار أو إعلان بشأن ما يجب عمله حيال ذلك النقص الذي وصفته المتحدثة باسم البيت الابيض في حينه، جين ساكي، بأنه مسألة تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة.

وأبلغت ساكي الصحفيين يومها بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يريد أن يستمع مباشرة إلى الشركات المتأثرة بنقص الرقائق الإلكترونية. واكتفت بالقول: «البيت الأبيض يريد أن يعمل عن كثب، مع الصناعة، لمنع حدوث نقص في الرقائق الإلكترونية في المستقبل».

ياتي ذلك في وقت أكد فيه البيت الأبيض، أن حزمة الاستثمارات في البنية التحتية التي اقترحها الرئيس جو بايدن والبالغة تريليوني دولار، تتضمن 300 مليار دولار لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، من بينها 50 مليار دولار لإنتاج وبحوث الرقائق الإلكترونية. وأعلن بايدن الملامح الرئيسية لمسعاه لإعادة بناء قطاع التصنيع أثناء اجتماعه بمسؤولين كبار بالبيت الأبيض، والرؤساء التنفيذيين لحوالي 20 شركة كبرى، ركز على نقص في أشباه الموصلات الذي يعكر صفو صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا.

وبحسب ما يرشح عن خطة بايدن للوظائف، فإن الاستثمارات المقترحة، تتضمن أيضاً 50 مليار دولار لإنشاء مكتب جديد في وزارة التجارة لمراقبة الطاقة الصناعية المحلية وتمويل استثمارات في إنتاج سلع حيوية. وتتضمن الخطة أيضاً 46 مليار دولار لإعطاء دفعة لتصنيع الطاقة النظيفة، من خلال مشتريات اتحادية، وتعزيز الابتكار في قطاعات مثل السيارات والموانئ والمضخات، وأيضاً تكنولوجيات حيوية مثل المفاعلات النووية المتطورة والوقود.

70 % حصة شركتين

عند الحديث عن صناعة الرقائق، عادة ما تتبادر إلى الأذهان شركتان هما «تي أس إم سي» التايوانية و«سامسونج للإلكترونيات» في كوريا الجنوبية، وتتحكم الشركتان الآسيويتان معاً في أكثر من 70% من سوق تصنيع أشباه الموصلات. وبالنسبة للولايات المتحدة التي كانت ذات يوم رائدة، أصبحت متخلفة في هذا المجال، بعد التحولات الهائلة في نماذج الأعمال في صناعة أشباه الموصلات. إلا أن النقص العالمي في أشباه الموصلات والتوترات الجيوسياسية مع الصين، عززت دور واشنطن في سلسلة التوريد، والتي تتركز في أيدي عدد صغير من اللاعبين، وخلقت دافعاً لإعادة عمليات التصنيع إلى الأراضي الأمريكية لاستعادة دورها القيادي.

وقد خصصت الولايات المتحدة مليارات الدولارات لهذا الهدف، حيث تفيد التقارير بأنها تبحث عن إقامة تحالفات مع دول أخرى، وتعتبر أشباه الموصلات ضرورية لعدد كبير من القطاعات والصناعات، من السيارات إلى الهواتف الذكية التي نستخدمها.

التركيز على الصين

وقال «بنك أوف أمريكا» في مذكرة نشرت، الأربعاء الماضي، إن إحدى سمات السياسة الأمريكية هي التركيز بشدة على الصين؛ إذ أصبح ذلك ضرورة وطنية لتعزيز الاكتفاء الذاتي في إنتاج أشباه الموصلات؛ الأمر الذي تسارع بسبب النقص الأخير في الرقائق و«الحرب التكنولوجية» ضد الصين.

ويكمن مفتاح فهم جغرافيا سياسة أشباه الموصلات والدول التي تهيمن على السوق، ولماذا تحاول الولايات المتحدة تعزيز صناعتها المحلية، في السيطرة على سلسلة التوريد ونماذج الأعمال.

وشركات مثل «انتل» هي من الشركات المصنعة للأجهزة المتكاملة (IDMs)، وهي شركات تصمم وتصنّع رقائقها الخاصة، ثم هناك شركات أشباه الموصلات غير المصنعة (فابليس) Fabless، التي تصمم الرقائق، ولكنها تستعيد بمصادر خارجية لتصنيع ما يسمى ب«المسابك»، وأكبر شركتين تصنعان المسابك المعدنية هما «تي أس إم سي» و«سامسونج للإلكترونيات».

نموذج الفابليس

وعلى مدار خمسة عشر عاماً، بدأت الشركات في التحوّل إلى نموذج الفابليس، حيث استفادت «تي أس إم سي» و«سامسونج» من ذلك عندما بدأتا في الاستثمار بكثافة في تكنولوجيا التصنيع الرائدة، والآن، في حال أرادت شركات مثل «أبل» الحصول على أحدث شريحة لجهاز «أيفون»، فعليها اللجوء إلى «تي أس إم سي».

وتمتلك «تي أس إم سي» 55% من حصة سوق المسابك، بينما تمتلك «سامسونج» 18%، وفقاً لبيانات منصة «تريندفورس»، وتمتلك تايوان وكوريا الجنوبية مجتمعتين 81% من السوق العالمي للمسابك، مما يسلط الضوء على الهيمنة والاعتماد على هذين البلدين، وكذلك على «تي أس إم سي» و«سامسونج».

استثمارات ضخمة

وقال نيل كامبلينج، رئيس قسم التكنولوجيا والإعلام وأبحاث الاتصالات في شركة «ميرابو سيكيورتيز» في مقابلة مع «سي إن بي سي»: «أصبحت تايوان وكوريا الجنوبية رائدتين في صناعة الرقائق التي تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، ويرجع جزء من نجاحهما على مدار 20 عاماً الماضية، إلى السياسات الحكومية الداعمة والوصول إلى القوى العاملة الماهرة».

وفي حين أن «تي أس إم سي» و«سامسونج» هما المصنعتان المهيمنتان على سوق أشباه الموصلات، إلا أنهما لا تزالان تعتمدان بشكل كبير، على المعدات والآلات من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.

لذلك، فإن الولايات المتحدة ليس بالضرورة أن تكون متأخرة في صناعة أشباه الموصلات من جميع النواحي؛ إذ إن بعض شركاتها لا تزال جزءاً لا يتجزأ من سلاسل التوريد، إلا أن أحد المجالات التي تخلفت عنها هو التصنيع، وفي عهد الرئيس جو بايدن، تتطلع أمريكا إلى استعادة ريادتها في التصنيع وتأمين سلاسل التوريد.

توفير الحوافز

وفي فبراير، وقّع بايدن أمراً تنفيذياً يتضمن مراجعة لسلسلة توريد أشباه الموصلات لتحديد المخاطر وكجزء من حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة تريليوني دولار، تم تخصيص 50 مليار دولار لتصنيع وأبحاث أشباه الموصلات، كما أن هناك مشروع قانون يُعرف باسم قانون CHIPS for America، وهو يشق طريقه أيضاً من خلال العملية التشريعية، ويهدف إلى توفير حوافز لتمكين البحث والتطوير المتقدمين وتأمين سلسلة التوريد في هذا المجال.

وفي غضون ذلك، أعلنت شركة «إنتل» الشهر الماضي عن خطط لإنفاق 20 مليار دولار لبناء مصنعين جديدين للرقائق، وقالت إنها ستعمل في إنتاج المسابك المعدنية؛ إذ يمكن أن يوفر ذلك بديلاً محلياً لأمثال «تي أي أم سي» و«سامسونج».

466 مليار دولار

وأشارت دراسة جديدة صادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «جارتنر» إلى أن قيمة إجمالي الإيرادات العالمية لأشباه الموصلات قد بلغت 466.2 مليار دولار خلال عام 2020، بارتفاع نسبته 10.4%، مقارنة مع عام 2019.

وقال أندرو نورود، نائب رئيس قسم الأبحاث لدى «جارتنر»: «قادت وحدات الذاكرة ووحدات معالجة الرسوميات وشرائح شبكات الجيل الخامس 5G، النمو في قطاع أشباه الموصلات، نتيجة للطلب الذي شهده السوق على التجهيزات الشبكية فائقة السرعة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية، وأجهزة الجيل الخامس، في حين عانت صناعة الإلكترونيات الخاصة بالسيارات والإلكترونيات الصناعية جراء انخفاض مستويات الإنفاق أو توقفه كلياً، بسبب تفشي جائحة كوفيد 19.

«إنتل» المورد الأول

وتحتفظ شركة «إنتل» بمكانتها كمورد عالمي أول لأشباه الموصلات من حيث الإيرادات، تلتها شركة «سامسونج للإلكترونيات»، وشركة «إس كيه هاينكس»، وشركة «ميكرون».

وارتفعت عائدات «إنتل» من أشباه الموصلات خلال العام 2020 بنسبة 7.4%، نتيجة نمو قاعدة عملائها الأساسيين، وارتفاع الطلب على وحدات المعالجة المركزية الخاصة بالخوادم.

وكانت شركة «نيفيديا» وشركة «ميديا تيك» الأفضل أداء في قائمة المراكز العشرة الأولى، حيث حققت إيرادات «نيفيديا» نمواً بنسبة 45.2%، نتيجة ازدهار أعمال الشركة المرتبطة بالألعاب ومراكز البيانات، في حين ارتفعت إيرادات «ميديا تيك» بنسبة 38.1% خلال عام 2020 نتيجة الاضطرابات التي شهدتها أعمال شركة هواوي على مدار العام.

وشكلت وحدات الذاكرة نسبة 26.7% من مبيعات أشباه الموصلات خلال عام 2020، وكانت ثاني أفضل فئة من حيث الأداء؛ إذ شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 13.5%.

وفي هذا الصدد، قال نورود: «استفادت وحدات الذاكرة من التوجهات الرئيسية التي شهدها عام 2020 وتمثلت في التحول إلى العمل والتعلم عن بعد».