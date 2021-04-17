شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات تاريخية لحوت عنبر يرضع من ثدي أمه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت لقطات صورت بالصدفة خلال فيلم تسجيلي عن أعماق البحار، عن أول مشهد مصور في التاريخ لحوت العنبر الفريد يرضع الحليب من ثدي أمه.

والحيتان مثل غيرها من الثدييّات تغذي صغارها بالحليب من أجسامها، لكن طريقة رضاعة صغار الحيتان من أمهاتها بقيت غامضة جداً، نظراً لطبيعة حياتها في أعماق المحيطات. ولسنوات طويلة ظن العلماء أن أنثى الحوت العملاقة تفرز الحليب في الماء فتتلقاه الصغار بعد ذلك، لكن تأكد خطأ هذه الافتراض قبل أيام فقط، وفق ما ذكر موقع «UPWORTHY».

وكشفت اللقطات أن صغار الحيتان تعتمد في رضاعتها على دفع فتحة صغيرة في منطقة الثدي تتلقى منها الحليب، لكن شكل رأس وفم حوت العنبر جعل العلماء في حيرة من أمرهم، بسبب صعوبة عملية الرضاعة لديه. واتسمت عملية الرضاعة بقصر مدتها، بسبب طبيعة أجسام الحيتان ورؤوسها الضخمة.

وتتميز حيتان العنبر بأنها أكبر الحيوانات التي تعيش في المحيط، كما أنها اجتماعية، وتتميز بذكاء حاد، وذاكرة نشطة جداً، تجعلها لا تنسى صديقاً أبداً. كما أنها تستخدم رموزاً صوتية خاصة لنقل الكثير من المعلومات عن نفسها في لحظات.