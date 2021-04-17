شكرا لقرائتكم خبر عن برميل «برنت» يكسب 6% في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع النفط قليلاً عند التسوية، يوم الجمعة، لكنه حقق ربحاً أسبوعياً مع تحسن آفاق الطلب ومؤشرات على تعاف اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة، ما بدد أثر المخاوف بشأن زيادة الإصابات بكوفيد-19.

وجرت تسوية خام برنت على انخفاض 17 سنتاً بما يعادل 0.3% إلى 66.77 دولار للبرميل. وحقق خام القياس العالمي مكسباً أسبوعياً 6% بعد زيادته في الجلسات الأربع الأخيرة.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً أو 0.5% عند التسوية إلى 63.13 دولار للبرميل.

أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني قفز 18.3% في الربع الأول على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية وتراجعت طلبات إعانة البطالة الجديدة.

وقال بوب يوجر مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو «البيانات الاقتصادية القوية، التي دعمتها مدفوعات بايدن للتحفيز بقيمة 1400 دولار، تطور إيجابي هائل لقطاع الطاقة».

وهذا الأسبوع، أجرت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول كلتاهما تعديلا بالرفع لتوقعات نمو الطلب على النفط في 2021، مشيرتين إلى تعاف أقوى من المتوقع للنشاط في اقتصادات بعينها.

كما تدعمت هذه التوقعات ببيانات حكومية أفادت بأن إجمالي مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفض 5.9 مليون برميل مع ارتفاع نشاط التكرير.

لكن شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة قالت في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أبريل /نيسان 2020. (رويترز)