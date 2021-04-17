بدء تطعيم سكان العاصمة الليبية طرابلس ضد كوفيد اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 17 أبريل 2021

بدأ تطعيم سكان العاصمة الليبية طرابلس ضد كوفيد السبت، وأعطت السلطات أولوية التلقيح للمسنين والطاقم الطبي في البلد الذي أضعفته النزاعات.



أُجلس عشرات المسنين المنتظرين في باحة مفتوحة مع احترام التباعد الجسديّ صباحا أمام مركز التلقيح في طرابلس.

وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار "لدينا لقاح سبونيك-في الروسي الذي يعطى للذين أعمارهم أقل من 60 سنة. ولدينا أسترازينيكا الذي سيعطى لمن فوق الـ60 سنة. ولدينا أيضا اللقاح الصيني سينوفاك".

وأوضح المسؤول أن اللقاحات ستوزع على أنحاء البلاد، بما في ذلك "بلديات الشرق والجنوب في الأيام المقبلة".

تسجّل ليبيا حالياً نحو ألف إصابة جديدة بكورونا يومياً، وهو عدد مرتفع مقارنة بالأشهر الماضية، وبلغت الحصيلة الإجمالية الرسميّة 171,131 إصابة بينها 2882 وفاة في البلد الذي تضررت بناه التحتية الطبيّة نتيجة نزاعات العقد الأخير.

وأطلقت ليبيا رسمياً حملة التلقيح ضد كوفيد في 10 ابريل (نيسان)، ودشّنها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتلقي أول جرعة.