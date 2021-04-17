روسيا وأوكرانيا تتبادلان طرد الدبلوماسيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصاعدت حدة التوتر الدبلوماسي بين كل من روسيا وأوكرانيا طرد الدبلوماسيين، وذلك بعد أن قررت موسكو طرد دبلوماسيا أوكرانيا اليوم السبت.

اتهمت روسيا الدبلوماسي الأوكراني بمحاولة الحصول على معلومات سرية، لذا أمرته بمغادرة البلاد بحلول 22 أبريل نيسان، مما دفع أوكرانيا للرد بالمثل وسط تصاعد حدة التوتر على الحدود بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، إنه اقتاد أولكسندر سوسونيوك إلى الحجز عندما حاول الحصول على معلومات سرية من قواعد بيانات جهات إنفاذ القانون الروسية خلال اجتماع مع مواطن روسي.

وأمهلت وزارة الخارجية الروسية سوسونيوك، 72 ساعة لمغادرة البلاد، مما دفع أوكرانيا للرد بالمثل مع دبلوماسي روسي في كييف.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية التي وصفت الاحتجاز بأنه استفزاز إن سوسونيوك ظل محتجزا بضع ساعات قبل أن يعود إلى قنصلية بلاده في سان بطرسبرج.