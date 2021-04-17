12.5 مليار يورو تكلفة القوات الألمانية في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع اقتراب موعد الانسحاب، أعلنت السلطات الألمانية أن انتشار قواتها في أفغانستان كلفها 12.5 مليار يورو خلال 10 سنوات.

وقبل يومين، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل.



فيما أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو" سحب قواته المنتشرة في أفغانستان بدءا من مايو/أيار المقبل، بما فيها القوات الألمانية.

ووفق وزارة الدفاع الألمانية، فإن عملية انسحاب القوات الألمانية من الأراضي الأفغانية، من المقرر أن تكتمل في منتصف أغسطس/آب المقبل.

وحول تكلفة انتشار هذه القوات في أفغانستان لسنوات طويلة، قالت وزارة الدفاع الألمانية إن المهمة كلفت دافعي الضرائب الألمان 12.5 مليار يورو حتى اليوم، وفق ما نقلته صحيفة بيلد الألمانية "خاصة".

وكان عاما 2011 و2012 الأكثر تكلفة، إذ ضخت الحكومة الفيدرالية 2.4 مليار يورو لعملية أفغانستان في العامين، فيما بلغت التكلفة العام الماضي 394 مليون يورو، وفق المصدر ذاته.

وينتشر في الوقت الحالي 9600 جندي من حلف "ناتو" في أفغانستان، بينهم 2500 جندي أمريكي، و1100 جندي ألماني.