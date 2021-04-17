شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المستشار تركي آل الشيخ يهنىء الأمير محمد بن سلمان بمولده الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رُزق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، بمولود جديد أسماه عبدالعزيز، على اسم جده مؤسس المملكة العربية السعودية.



وبدوره، غرد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، قائلا: أتقدم لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد بأحر التهاني وخالص التبريكات بقدوم مولود لسمو سيدي ولي العهد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان… جعله الله من مواليد السعادة وأنبته نباتاً حسناً وجعله قرة عين لوالديه“.