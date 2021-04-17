شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البلجيكية تنتشر في لييج بعد اشتباكات مسلحة وتعتقل العشرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

انتشرت الشرطة البلجيكية في مدينة لييج وحولها، السبت، لفض نزاع مسلح بين جماعتين متنافستين من الشيشان والأكراد، بعد هجوم في اليوم السابق، أسفر عن مقتل شخص، ما تسبب في اعتقال عشرات الأشخاص.

ولقي شيشاني مصرعه، الجمعة، إثر هجوم شنّه ما بين 20 إلى 30 رجلاً في لييج، بحسب الادعاء البلجيكي. وكان المهاجمون الذين يعتقد أنهم أكراد، مقنّعين، ويرتدون ملابس سوداء، ويحملون مضارب بيسبول وسلاحاً نارياً.

وأظهرت مقاطع تلفزيونية، المهاجمين يركضون خلف سيارة سوداء اصطدمت بسيارة متوقفة. وسمعت طلقات نارية، فيما كانت المجموعة الملثمة تتجمع حول السيارة المتوقفة.

وجاء الحادث بعد شجار بين شيشاني وكردي في محطة وقود، الخميس، أصيب خلاله صاحب المحطة، وزبون أثناء محاولتهما فض العراك.

وبحسب القاضي داميان لوبوت، اعتقل ثلاثة أكراد تم التعرف إليهم، من خلال كاميرات المراقبة. كما أوقف 28 شخصاً آخرون، جميعهم من الشيشان؛ للتحقق من هوياتهم واستجوابهم في ما يتعلق بالهجوم المميت. كما ضبط سلاح ناري واحد على الأقل.

وقال لوبوت: «لم نشهد مثل هذه الحوادث من قبل في لييج»، مشيراً إلى أنه يجري التحقق من جنسيات المشتبه فيهم، وصلاحية إقاماتهم.

وأشار إلى مخاوف من استمرار الخلاف حتى نهاية الأسبوع؛ إذ أفادت منشورات على وسائل التواصل بأن الجالية الشيشانية تسعى إلى «الانتقام» من الكردية في بلدة فيرفييه في شرق لييج. ولفت إلى أنه تم نشر الشرطة لتأمين المنطقة.