شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة إغاثة جديدة تنطلق لإنقاذ المهاجرين في المتوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

غادرت سفينة الإغاثة الجديدة «سي آي 4»، التابعة لمنظمة «سي آي» غير الحكومية الألمانية، حوض روستوك، متوجهة إلى إسبانيا؛ حيث ستنطلق لاستئناف عمليات إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط، بحسب ما أعلنت المنظمة السبت.

وقال رئيس المنظمة جوردن إيسلر في بيان: «الناس يقضون في البحر المتوسط منذ سنوات»، معتبراً أن إبحار هذه السفينة هو «إشارة مهمة أرسلها تحالف واسع من المجتمع المدني إلى الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي». وتابع: «ترك أشخاص يغرقون في البحر المتوسط لخفض عدد طالبي اللجوء في أوروبا، وردع الآخرين عن الهروب أمر لاإنساني».

واستغرق بناء السفينة التي سترفع العلم الألماني ستة أشهر، وأنجزها نحو 250 متطوعاً تجمعوا ضمن مبادرة «يونايتد فور ريسكيو» التي تضم 744 حركة مشاركة، ضمنها «أطباء بلا حدود» واتحاد النقابات الألمانية وحركة «دي لينكي». كما أمنت الكنيسة البروتستانتية الألمانية قسماً من التمويل.

من جهته، قال رئيس «يونايتد فور ريسكيو» تيس جوندلاخ، أن «سي آي 4 ليست مجرد سفينة إغاثة أخرى تنقذ أشخاصاً من الغرق في البحر المتوسط؛ بل هي رمز مفاده بأننا نحن يونايتد فور ريسكيو، وكذلك شركاؤنا ومؤيدونا الكثر لن نتخلى عن التزامنا تجاه البشرية. لا نريد أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الموت في البحر المتوسط من دون أن نتحرك».

ويبلغ طول السفينة 53 متراً، وعرضها 11,5 متر، وتضم مستشفى صغيراً، كما سيكون بإمكانها معالجة مصابين بوباء «كوفيد- 19»، ويتألف طاقمها من 26 فرداً كحد أقصى.