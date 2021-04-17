شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة إيطالية تقاضي سالفيني بتهمة احتجاز مهاجرين في البحر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - أ ف ب

قررت محكمة إيطالية، السبت مقاضاة وزير الداخلية الأسبق، وزعيم حزب «الرابطة» اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني، بتهمة احتجاز مهاجرين في البحر بشكل غير قانوني في العام 2019.

وتبدأ محاكمة الوزير السابق، في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل. ويتّهم السياسي اليميني المتطرف الذي يشكل حزبه جزءاً من التحالف الحاكم، باحتجاز أشخاص بشكل غير قانوني، وإساءة استخدام السلطة، لأنه منع إنزال 147 مهاجراً، أنقذوا في البحر من منظمة «أوبن آرمز» غير الحكومية في أغسطس / آب من العام 2019. كما رفض لمدة ستة أيام منح ملاذ آمن لسفينة المنظمة الإسبانية التي رست قبالة جزيرة لامبيدوسا، فيما كان الوضع على متنها يتدهور.

وكتب سالفيني الذي يواجه عقوبة قصوى بالسجن تصل إلى 15 عاماً في حال إدانته على «تويتر»: «الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن. سأحاكم لأنني دافعت عن بلدي؟ سأذهب إلى السجن ورأسي مرفوعاً». وقال للصحفيين لدى مغادرته المحكمة: «هذا قرار سياسي أكثر مما هو قضائي».

ورحبت منظمة «أوبن آرمز» بقرار المحكمة قائلة، على «تويتر»: «نحن سعيدون من أجل كل الأشخاص الذين أنقذناهم».

وفي قضية أخرى مرفوعة في كاتانيا، في صقلية، يتهم سالفيني باحتجاز مئة مهاجر في البحر أنقذتهم سفينة «جريجوريتي» التابعة لخفر السواحل الإيطالي خلال العام 2019. وطلب الادعاء بأن تسقط الملاحقات بحق سالفيني في هذه القضية التي من المقرر أن يصدر حكم فيها الشهر المقبل.