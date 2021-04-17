شكرا لقرائتكم خبر عن مادة بمنتجات التجميلتسبب مشاكل الرحم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يؤكد باحثون من جامعة غرناطة ومستشفى «سان سيسيليو دي غرناطــــة» التعليمــــــــي أن المواد الكيميائية المسببة لاختلال الغدد الصماء- وهي مواد كيميائية قد تحاكي أو تمنع عمل الهرمونات- موجودة في بعض منتجات التجميل. ينتج عن ذلك الاختلال مشاكل بالرحم مثل بطانة الرحم المهاجرة.

قد يرتبط استخدام بعض مستحضرات التجــــميل، مثل أقنعة الوجه وأحمر الشفاه وكريمات الوجه وطلاء الأظافــر وصبغات الشعر والكريمات ومثبتات الشعر وموس الشعر، بزيادة احتمالية الإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي بسبب بعض المكونات الكيميائية التي تحاكي أو تمنع عمل الهرمونات (المعروفة باسم عوامل اختلال الغدد الصماء).

لهذا السبب فإن وجود تلك المواد الكيميائية في العديد من المنتجات اليومية يعتبر مصدر قلق، حيث يمكن أن تساهم في زيادة عدد النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي، أو بطانة الرحم المهاجرة، كما هو موضح في أمراض أخرى مثل سرطان الثدي أو السمنة أو مرض السكري.