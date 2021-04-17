شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يفوز على فولفسبورج ويقترب من لقب الدوري الألماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز الشاب جمال موسيالا هدفين في الشوط الأول ليقود بايرن ميونيخ لفوز صعب 3-2 على مضيفه فولفسبورج ثالث الترتيب السبت والابتعاد بسبع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل خمس جولات من النهاية.

وبعد ثلاثة أيام من الخروج من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان اقترب بايرن من اللقب مستفيداً من تعادل رازن بال شبورت لايبزيج من دون أهداف مع ضيفه هوفنهايم أمس الجمعة.

وراوغ لاعب منتخب ألمانيا البالغ عمره 18 عاماً ثلاثة مدافعين داخل منطقة الجزاء قبل أن يمنح الفريق الضيف التقدم في الدقيقة 15.

وجعل موسيالا النتيجة 3-1 بضربة رأس ليصبح أصغر لاعب يحرز ستة أهداف في الدوري الألماني على الإطلاق. وبعد ذلك بقليل كاد أن يكمل الثلاثية لكن تم إبعاد الكرة من على خط المرمى.

وكان إيريك مكسيم تشوبو-موتنج عزز من تقدم بايرن في الدقيقة 24 لكن فوت فيجهورست هداف فولفسبورج قلص الفارق قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول محرزا هدفه 19 في الدوري هذا الموسم.

وأضاف ماكسيميليان فيليب هدف فولفسبورج الثاني بعد تسع دقائق من الشوط الثاني لكن صاحب الأرض أهدر عدة فرصة لإدراك التعادل عبر فيجهورست ومرت تسديدة جيروم روسيلون بالقرب من القائم قبل ست دقائق من النهاية.

ورفع بايرن الذي اقترب من تمديد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة التاسعة على التوالي رصيده إلى 68 نقطة متقدما بسبع نقاط على لايبزيج.

وبقي فولفسبورج في المركز الثالث وله 54 نقطة متقدماً بنقطة واحدة على أينتراخت فرانكفورت الذي تلقى خسارة ثقيلة 4-صفر في ملعب بروسيا مونشنجلادباخ.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى دور المجموعات بدوري الأبطال مباشرة.

وخسر شالكه متذيل الترتيب 4- صفر أمام مضيفه فرايبورج ليصبح قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ويتأخر شالكه بفارق 13 نقطة عن هيرتا برلين صاحب المركز 16 المؤهل لملحق البقاء قبل خمس جولات من النهاية.