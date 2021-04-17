شكرا لقرائتكم خبر عن «إصمام الشريان التاجي» تدخل لعلاج هشاشة الركبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقول باحثون من جامعة كاليفورنيا- لوس أنجلوس إن هنالك طريقة أخرى لعلاج هشاشة الركبة بدون تدخل جراحي، وذلك بواسطة إصمام الشريان التاجي، الذي يمكن إجراؤه بالعيادات الخارجية وعودة المريض للمنزل في ذات اليوم.

تساعد تلك الطريقة على تقليل الالتهابات بالركبة التي تعرضت للهشاشة وبالتالي تقليل الألم الذي يشعر به المريض، الذي يكون بسبب تلف الغضروف، ويتبع ذلك إفراز الإنزيمات الالتهابية التي تسبب الألم بالمفصل.

خلال هذا الإجراء يتم توجيه قسطرة صغيرة من الفخذ نحو الأوعية الدموية في الركبة ثم حقن جزيئات صغيرة لمنع جزء من تدفق الدم، مما يتسبب بحدوث إصمام في الركبة. من خلال القيام بذلك تتراجع العلامات الالتهابية المرتبطة بالتهاب المفاصل ومن ثم يقل أو يختفي الألم المصاحب لهذه الحالة. يأخذ الإجراء نحو 1-2 ساعة ثم يغادر المريض بعدها بعد مراقبة لفترة قصيرة.