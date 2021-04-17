شكرا لقرائتكم خبر عن «التيلوميرات».. هدف علاجي جديد للتليف الكلوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح باحثون من المركز الوطني لأبحاث السرطان في علاج التليف الرئوي لدى الفئران عن طريق إطالة التيلوميرات؛ ويسعون الآن إلى تطبيق تلك الطريقة العلاجية في مرض التليف الكلوي من خلال إثبات أن قصرها هو أصل هذا المرض، والذي يرتبط أيضاً بالشيخوخة.

التيلوميرات هي بروتينات تحمي نهايات الكروموسومات عندما تنقسم الخلية، وهو أمر يحدث عدة مرات خلال الحياة. مع كل انقسام خلوي، تصبح تلك البروتينات أقصر حتى تصبح قصيرة؛ بحيث لا يمكنها حماية الكروموسومات؛ والخلايا التي تضررت بهذه الطريقة، تتوقف عن الانقسام، وتتقدم الأنسجة في العمر.

قدمت الدراسة، والتي نشرتها مجلة «الطبيعة - الشيخوخة»، رابطاً محتملاً بين التيلوميرات القصيرة والتليف الكلوي؛ وهي ظاهرة تسمى الانتقال الظهاري إلى اللحمة المتوسطة التي تعد عملية أساسية لعمل الجسم وتشارك في التجديد والإصلاح.

تؤدي التيلوميرات القصيرة إلى تفاقم تلك الظاهرة في الكلى وبالتالي تعزز حدوث الندب لدى المريض؛ أي التليف.