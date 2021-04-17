شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور الدولة لدعم المرأة لتمكينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت الدولة المصرية على وضع عدد من الاستراتيجيات، التى تسعى إلى حماية المرأة المصرية وتمكينها السياسى والاجتماعى والاقتصادى، وكان أبرزها الآتى:

استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي تسعى إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة، ووضعها موضع التنفيذ وفقًا لما أقرته المواثيق الوطنية والدولية. والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، عند وضع الخطط التنموية؛ من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الحقيقية من الطاقات والموارد البشرية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015- 2020 وتتضمن الاستراتيجية 4 محاور وهي: محور الوقاية ويتضمن تنمية الوعى العام، إضافة إلى محور الحماية المتضمن تطوير وتفعيل التشريعات المناهضة للعنف ضد المرأة، ومحور التدخلات من خلال توفير الدعم الصحي والنفسي والاقتصادي للمعنّفات، وتوفير مراكز الاستضافة لهن. وأخيرًا محور الملاحقة القانونية ووضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف وتخصيص دوائر خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة.

الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث 2016-2020 وتهدف الاستراتيجية إلى خفض معدلات ممارسة ختان الإناث، وتضمنت عدة محاور وهي؛ إنفاذ قانون تجريم ختان الاناث والالتزام بإنفاذ الاتفاقيات الدولية التي تناهض ممارسة ختان الإناث، وعمل تغيير ثقافي اجتماعي داعم لحقوق المرأة وتعزيز التوعية ضد تلك الممارسات العنيفة.