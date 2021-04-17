صور.. محافظ الغربية يتابع الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، مدينة طنطا لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا داخل المحال التجارية وكذلك مدى التزام المحال بالتراخيص المحددة لهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وعادل داوود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حي ثاني، إذ شملت الجولة تفقد شوارع، "البحر، النحاس، المحطة، المديرية، السكة الجديدة، الجلاء، سعيد، محب، الحلو، الكورنيش، بطرس، توت عنخ آمون".

وجه المحافظ رؤساء الأحياء بتحرير محاضر للمخالفين ورفع كافة الإشغالات بالشارع والتعديات على حرم الطريق العام والمتسببة في عدم سيولة الحركة المرورية، كما وجه إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وخاصة في محيط مسجد السيد البدوي.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع ٢٥ الجلاء موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف قبل ٣٠ يونيو، وكذلك أعمال رصف كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة من كوبري قحافة وحتى نهاية شارع الأشرف.