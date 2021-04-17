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بريطانيا توزع 600 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، أنه تم توزيع أكثر من 600 ألف جرعة أولى وثانية من لقاح فيروس المستجد (كوفيد-19) في مختلف أنحاء المملكة المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلا عن بيانات رسمية حكومية، أن تلك الجرعات تنقسم بين أكثر من 119 ألف جرعة أولى و485 ألف جرعة ثانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن البيانات نفسها كشفت عن وفاة 35 شخصا في المملكة المتحدة جراء عدوى فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تم تسجيل 2206 إصابات جديدة بالفيروس.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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