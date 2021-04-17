صور.. فحص 2900 حالة ضمن قافلتين طبيتين في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم السبت، قافلتين طبيتين للكشف المجاني على المواطنين في عزبة العسكر، وعزبة النهضة بمدينة أسوان، وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.

قال الدكتور طارق صبيح، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بأسوان، إنه جرى توقيع الكشف الطبي على 2854 مواطنًا ومواطنة، بالإضافة لإجراء فحوصات وتحاليل طبية لـ560 مواطنا ومواطنة، وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 310 سيدات بالقريتين.

ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين، في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة .