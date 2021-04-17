منها إغلاق المدارس.. تونس تفرض إجراءات أكثر صرامة لمواجهة تفشي كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 07:23 مساءً - منذ 31 دقيقة

آخر تحديث: 17 - أبريل - 2021 7:44 مساءً

قالت المتحدثة باسم الحكومة التونسية حسناء بن سليمان يوم السبت إن الحكومة قررت غلق المدارس حتى 30 أبريل نيسان لإبطاء التفشي السريع لفيروس كورونا.

وأضافت أنه تقرر حظر استخدام المركبات انطلاقا من الساعة السابعة مساء للحد من حركة المواطنين.

وقال مسؤولون إن أقسام الرعاية المركزة بأغلب المستشفيات اقتربت من الطاقة القصوى.

وحتى الآن سجلت تونس 282 ألف إصابة و9639 وفاة بفيروس كورونا في المجمل.

إضافة لذلك قررت الحكومة أيضأ منع تجول السيارات والدراجات النارية من الساعة السابعة مساء إلى غاية الـساعة الخامسة صباحا مع المحافظة على نفس توقيت حظر التجول بداية من الساعة العاشرة إلى الخامسة صباحا.

وبموجب الإجراءات، جرت دعوة المؤسسات الخاصة إلى تفادي العمل الحضوري، وطُلب من الولاة أن يغلقوا المناطق ذات الخطورة العالية.

فضلا عن ذلك، تم اعتماد الحجر الصحي الإجباري لكل المسافرين، في مسعى إلى تطويق الوباء.

جدير بالذكر أن الوضع الوبائي في تونس بلغ مستوى خطيرا مع تسجيل آلاف الاصابات كل يوم، فيما وصل عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 9639 حالة.