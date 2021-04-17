سوريا.. جريمة اغتصاب “طفلة” تهز دير الزور في شهر رمضان

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

هزت جريمة اغتصاب ضحيتها طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مدينة دير الزور في شرق سوريا، لا سيما وأن الضحية لا تتجاوز 6 سنوات من العمر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام سورية.

كما أشار موقع ستيب الإخباري السوري، إلى أن الجريمة وقعت ليل الجمعة، أي تزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن الحادثة وقعت في منطقة الهجين، حيث قام المعتدي باستدراج الطفلة إلى مكان مهجور وكبلها وأغلق فهما ومن ثم أقدم على اغتصابها.

في ذات السياق، أوضحت مصادر من المدينة أن عائلة الطفلة قامت بقتل المعتدي على الفور، وأن عملية القتل شارك فيها عدد من ذوي الطفلة الضحية، عندما وجود المعتدي بوضع مخل مع الطفلة التي كانت مقيدة ومغلقة الفم.

ولفتت المصادر إلى أن عائلة الضحية استدلت على مكان ارتكاب الجريمة عن طريق طفل رأى المعتدي وهو يستدرج الطفلة إلى مكان ارتكاب جريمة الاغتصاب ليخبر عائلتها على الفور، والتي وصلت إلى مكان الحادثة وأقدمت على قتل المعتدي، الذي قالت المصادر إنه متزوج.

يشار إلى مدينة دير الزور تخضع حالياً لسيطرة مجموعة من الميليشيات المدعومة من إيران، بالإضافة إلى وجود مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية؛ الكردية، حيث تعاني المدينة منذ سنوات طويلة من حالة انفلات أمني كبير تخلله ارتكاب العديد من الجرائم بينها الاغتصاب والقتل والسرقة والتشليح.