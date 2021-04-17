بالصور: تشييع الأمير فيليب

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 17 - أبريل - 2021 5:58 مساءً

بدأت في بريطانيا، اليوم السبت، مراسم تشييع جثمان الأمير فيليب، مع نقل نعشه من قلعة وندسور إلى كنيسة سانت جورج، بحضور الملكة إليزابيث الثانية وأفراد العائلة.

ومشى أولاد الأمير الراحل الأربعة، تشارلز وآن وأندرو وإدوارد، خلف النعش بعد تأدية الحرس الوطني التحية له، يرافقهم حفيداه وليام وهاري.‎

وشهدت بريطانيا دقيقة صمت؛ تكريما للأمير الراحل.