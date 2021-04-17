33 حالة وفاة و6552 إصابة جديدة بكورونا بالعراق

محمد الفلاح - السبت 17 أبريل 2021

ذكرت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت، أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا في العراق ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء العراق إلى 14 ألفا و948 حالة وفاة.



وأوضح تقرير يومي للوزارة أنه تم تسجيل 6552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات في العراق إلى 106 آلاف و321 إصابة جديدة.

وذكر أن المستشفيات العراقية سجلت أيضا 5867 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 849 ألفاً 718 حالة.

وأوضح تقرير الوزارة أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 35 ألفا 287 فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 8 ملايين و767 أألللفا و925 .