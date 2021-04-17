اليونان تؤكد دعم ليبيا: مستعدون لتعزيز التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، السبت، دعم بلاده لليبيا واستعدادها لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ديندياس ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مقر السفارة الليبية في العاصمة اليونانية أثينا.



وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه إن الوزير اليوناني "أكد أن بلاده ستقوم بتنظيم وليمة إفطار لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية "نجلاء المنقوش" مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي"، دون أن يحدد موعدا لذلك.

دعم سياسي

من جانبه، ثمّن رئيس المجلس الرئاسي دعم اليونان للعملية السياسية في ليبيا، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، ومشيداً بنجاح المباحثات التي أجراها خلال الأيام السابقة مع المسؤولين بالجمهورية اليونانية.





وبدأ المنفي الثلاثاء الماضي، زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من أثينا؛ أجرى خلالها مباحثات ثنائية مع رئيس الجمهورية إيكاتيريني ساكيلاروبولو، ورئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وناقشت كل القضايا العالقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

فتح السفارة

وأعرب المنفي خلال الزيارة التي لم تنته حتى اليوم، عن امتنانه لإعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي، مبديا الرغبة في توطيد الشراكة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية بين الجانبين.

وأكد المنفي وجود فرصة سانحة لتعزيز العلاقات مع اليونان وترجمتها على أرض الواقع من خلال إقامة الشراكات، وإنجاز المشاريع التي تعود بالنفع على البلدين.



ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير/شباط الماضي، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، سارعت عدة دول عربية وغربية، إلى إبداء دعمها للسلطة الجديدة، آملة في أن تسهم تلك الخطوة في توحيد المؤسسات بليبيا وإنهاء حالة الانقسام الذي طال لقرابة عقد من الزمان.