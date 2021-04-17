تونس.. إجراءات جديدة لمواجهة "موجة كورونا" الثالثة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقرت الحكومة التونسية، مساء السبت، إجراءات استثنائية تبدأ من غد الأحد وحتى نهاية الشهر الجاري، وذلك لمواجهة موجة كورونا الثالثة.

وتضمنت الإجراءات تعليق الدراسة بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد، ودعوة المعنيين بالقطاع إلى اجتماع عاجل لضبط إجراءات الامتحانات، فضلا عن اعتماد التعليم عن بعد في الجامعات.

الإجراءات شملت أيضاً حظر تجول للسيارات كافة من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا، إلا في الحالات الاستثنائية والمبررة، بجانب حظر تجول عام من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا أيضاً.

وبلغ عدد الوفيات جراء كورونا في تونس حتى يوم أمس الجمعة، 9639 حالة مع تسجيل 281 ألف إصابة منذ بدء الجائحة.

وحذرت اللجنة العلمية لمتابعة أزمة كورونا في تونس، من مخاطر امتلاء أسرة الإنعاش والأكسجين بالمشافي التونسية.