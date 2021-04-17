شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ودعت بريطانيا الأمير فيليب إلى مثواه الأخير؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

وندسور (إنجلترا) – رويترز

بدأ الأمير فيليب رحلته الأخيرة، السبت، على متن سيارة لاند روفر معدلة خصيصاً، وتبعه سيراً على الأقدام موكب من كبار أفراد العائلة المالكة ومنهم تشارلز ووليام وهاري.

وتبعت الملكة إليزابيث الجنازة في سيارتها بينما كان النعش محمولاً على سيارة ديفندر مصممة حسب الطلب باللون الأخضر العسكري. وأقيمت مراسم الجنازة في كنيسة سان جورج.

وتبع الأمير تشارلز والأميرة آن النعش سيراً على الأقدام، وتبعهما أخواهما إدوارد وأندرو وابنا تشارلز وليام وهاري، مستحضرين ذكريات جنازة ديانا عام 1997 عندما سارا في طفولتهما خلف نعش والدتهما.

وأُعلنت دقيقة صمت في جميع أنحاء البلاد حداداً على رحيل الأمير فيليب، الشخصية المحورية في النظام الملكي البريطاني.

واحتضنت كنيسة سانت جورج، مراسم الجنازة الأمير فيليب، بمشاركة 30 فرداً فقط من العائلة المالكة بسبب قيود جائحة كوفيد19. وقادت فرقة الحرس "جرينادير"، وإحدى أقدم أفواج الجيش البريطاني الموكب الجنائزي من داخل أراضي قلعة وندسور، ومرَّ عشرات الفرسان باتجاه كنيسة ويندسور عبر بوابة كامبريدج.