شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة ثانية للمسلسل الكويتي «بوطار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمد حمدي شاكر

يبدو أن المسلسل الكويتي «بوطار» لن يسلم من الانتقادات طوال فترة عرضه على تلفزيون الكويت وعدد من المحطات، فبعد المشهد الراقص لأحد أبطال العمل أمام زوجته وحذفه من إحدى القنوات دون الأخرى واعتباره مشهداً لا يعبر عن العادات والتقاليد الكويتية، ظهر انتقاد آخر من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي وتساؤل حول استهزاء بطل العمل داوود حسين بالمصريات المتزوجات من الكويتيين.

وأظهر أحد المشاهد الفنانة عبير الجندي تتحدث اللهجة الكويتية ممزوجة بالمصرية بشكل يثير الضحك، مما دعا العديد لمهاجمة العمل ومن بينهم الإعلامية مي العيدان التي شاركت في هاشتاج #مهزلة مسلسل بوطار.

وكتبت العيدان عبر «إنستجرام»:«لماذا الاستهزاء بالمصرية التي تتزوج من كويتي ويصفون كلامها بالمكسر كي تضحكوا الجمهور على شريحة موجودة بالمجتمع الكويتي، أنا واحدة أمي مصرية وتزوجت أبي كويتي، وقسماً بالله ثلاثاً ما تتكلم مثل عبير الجندي، ولكن تتكلم كويتي عادي خاصة بعد زواج أكثر من ٢٥ سنة، فتعود لسانها على اللهجة، مثلها مثل من يعيش بلندن أعواماً فيتحدث البريطانية بطلاقة، فلماذا الاستخفاف بالعقول واستخدام تيم قديمة عفا عليها الدهر».

وتابعت العيدان: «إذا الكوميديا تحتاج إلى مبالغة في بعض الأوقات عادي، ولكنها لا تصل حد التجريح والاستهزاء لبعض الشخصيات والكرامات، فهنا خط أحمر وليست كوميديا وإنما استخفاف».

ونال تعليق العيدان العديد من الإعجاب إلى جانب التعليقات المؤيدة.