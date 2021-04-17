شكرا لقرائتكم خبر عن جورجينيو عاش مع الرهبان.. وتوسل لوالدته كي يترك الكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

اعتاد الإيطالي جورجينيو (29 عاماً) نجم تشيلسي منذ انضمامه إليه من نابولي قبل 3 سنوات، أن يجد نفسه كبش فداء، لكن ثقته بنفسه وطبيعته الودودة تجعله ينظر بإيجابية لمنتقديه والمشككين بإمكانياته.

هذه الإمكانيات التي نقلته من مدينة صغيرة على الساحل الجنوبي للبرازيل ليكون نجم منتخب إيطاليا ولاعب وسط بـ50 مليون إسترليني يستعد لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويعلق: «كنت في صغري أريد فقط أن أكون لاعباً محترفاً، لكن الانتقال إلى أوروبا كان حلماً بعيداً جداً».

بدأت المغامرة عندما ترك جورجينيو مدينته إمبيتوبا في إقليم سانتا كاتارينا في سن الـ14 لينضم لمشروع كروي في مدينة بروسك على بعد أكثر من 100 ميل إلى الشمال.

وعلق: «بقيت هناك عامين وكانت تلك أصعب فترة في حياتي، كان هناك حوالي 50 متدرباً، أتمرن في الصباح والمساء، وأذهب للمدرسة مساء، كان المشروع يتعلق بضم موهوبين لإيطاليا، وفكرت في أن هذه فرصة لا أريد هدرها، لكن المكان لم يكن مثالياً، أحياناً كنا نأكل نفس الطعام لـ3 أيام، وفي الشتاء لم يكن هناك ماء ساخن للاستحمام، في أحد الأيام زارتني أمي وشاهدت القذارة. وقالت لي «هذا يكفي، احزم حقيبتك ولنعد للمنزل»، لكن البشر يعتاد وأنا اعتدت على المكان بقذراته وبؤسه فقلت لها: «ماما، هذه فرصتي ولن أتخلى عنها لأن الحمام متسخ». فقالت لي: لا، لا. لست مضطراً للعيش في هذه الظروف، ثم حسمت الحديث وقلت لها: إذا أجبرتني على الرحيل ولم أصبح لاعب كرة سألقي عليك اللائمة إلى الأبد».

والدة جورجينيو، ماريا تيريزا فريتاس، كانت لاعبة كرة ناجحة في دوري الهواة وورث ابنها منها مهاراته الرياضية بدلاً من والده خورخي لويز فريلو، ويعلق: «والدي يشعر بالغضب كلما قلت هذا عنه في المقابلات، كان لاعب كرة سيئ ويلعب في الحراسة، وأمي هي الموهوبة لكنه ساعدني في نواحٍ أخرى من مسيرتي، جعلني أستعد ذهنياً لحياة لاعب الكرة وأخبرني كم هي صعبة، وعما أتوقع فيها، ضحى والدي كثيراً، حاول مساعدتي لدخول منتخب البرازيل، وكان يصطحبني لتجارب أداء لم ينجح كثير منها، والدتي كانت تأخذني للعب الكرة على الشاطئ، عندما كنت صغيراً وتزجرني إن ارتكبت أخطاء».

ماريا تيريزا زجرته أيضاً عندما اتصل بها هاتفياً من إيطاليا في سن الـ17 ليطلب العودة بعد مضي 18 شهراً في أكاديمية هيلاس فيرونا، حيث كان يعيش في دير قديم مع زملائه. ويضيف: «كان المكان مقسماً بين الرهبان من جهة، ومتدربي الأكاديمية من جهة أخرى، عشت في غرفة صغيرة مع 5 زملاء تتسع لشخص واحد لمدة عام ونصف العام، وكنا نتقاضى 20 يورو أسبوعياً، كان التعامل معنا رائعاً ومحترماً على الدوام والطعام مميز وكان يجب علينا الوجود في مكان المبيت بحلول الساعة 11 مساء، ذكرياتي عن ذلك المكان جيدة».

والتقى جورجينيو عند استدعائه للفريق الأول برافائيل بينيرو، المولود في البرازيل أيضاً، وكان حارساً لفيرونا وما يزال يلعب في إيطاليا مع فريق سبيزيا حالياً. ويعلق: «تحدث إلـيّ بعد التمرينات وقال لي: إنه ليس من المناسب أن تعيش على 20 يورو بعيداً عن عائلتك في هذه السن، طلب تغيير وضعي فوراً، وأنا شعرت باليأس واتصلت باكياً بأمي وقلت لها أريد العودة وسأترك الكرة، وقلت لها: أخبرتني أنت ووالدي عن صعوبة حياة اللاعب وأنه سيكون هناك أشخاص يخونون ثقتك، وأنا بطبيعتي ودود ومسالم ولا أستطيع العيش في عالم كهذا.. لكنها قالت لي بحزم: لن تعود، إن عدت فعليك أن تجد مكاناً غير بيتي لتعيش فيه، تحملت القذارة والطعام البائت وعانيت لتتخلى الآن عن كل شيء من أجل المال؟ لا. أنت تتمرن مع الفريق الأول ولن تستسلم، لن أسمح لك بالاستسلام. تحدثنا ساعة على الأغلب وعلى الرغم من توسلي ودموعي لم تغير موقفها وأحمد الله على ذلك».

مجيء المدرب الألماني توماس توخيل أعاد الحياة لجورجينيو ولعب أساسياً في 10 من 12 مباراة في الدوري منذ توليه المنصب، ويعلق: «توخيل ترك بصمة كبيرة قطعاً في الفريق، فهِم فوراً ما يجب عليه التعامل معه وكيف يستخرج أفضل ما في اللاعبين. توخيل مثل مانشيني في منتخب إيطاليا، يثق بإمكانيات جورجينيو المتفائل كثيراً بالمستقبل».