مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - السبت 17 أبريل 2021

قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، إنها سجلت اليوم السبت تسجيل 55 إصابة مؤكدة، و11 حالة وفاة (أربع في حضرموت، وثلاث في تعز، وثلاث في شبوة، وحالة واحدة في لحج)، وتسجيل 5 حالات شفاء (4 في حضرموت، وحالة واحدة في شبوة).

وذكرت اللجنة أن الإصابات الجديدة سُجلت 28 حالة منها في محافظة تعز،و7 في لحج، وسبع في شبوة، وست في عدن، وثلاث في البيضاء، واثنتان الضالع، ومثلهما في مأرب وحضرموت.

وكانت لجنة الطوارئ قد أعلنت حالة “الطوارئ الصحية” في اليمن، وأصدرت توجيهات باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية على مستوى الأسواق والمساجد والمدارس، بعد أن ارتفعت حالات الإصابة بشكل مفاجئ نتيجة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ومنذ تسجيل أول إصابة بالوباء في اليمن في 10 إبريل من العام الماضي، وصل إجمالي حالات الإصابة المسجلة رسمياً بالفيروس في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى (5770) منها (1119) وفاة و(2209) تعافي.