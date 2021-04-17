جبهة شباب الصحفيين المصريين يكشفون تفاصيل وأسرار تحركات قيادات ومذيعي جماعة الإخوان الإرهابية 

محمد الفلاح - السبت 17 أبريل 2021

كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين بالأسماء تفاصيل وأسرار تحركات قيادات ومذيعي جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين والاتصالات مع قيادات التنظيم الدولي للبحث عن مأوي وملاذ أمن لهم عقب حالة الرعب والفزع التي تسيطر عليهم في تركيا خوفا من ترحيلهم إلى مصر لتنفيذ أحكام قضائية ضدهم في قضايا إرهابية.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: نجحنا في رصد سيناريو تحركات العاملين من مقدمي البرامج في قنوات "الشرق ومكملين ووطن" أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة المقبلة والذي يسير في اتجاهين الأول يقودة المزورأيمن نور والثاني يقودة الإرهابي حمزة زوبع.

وأضاف طوالة: أن نور أجري اتصالات تليفونية مع ابراهيم منير نائب المرشد العام للجماعة الإرهابية والقائم بأعمال المرشد الهارب إلي بريطانيا ورأس افعي الإخوان للسفر إلى لندن وزوجته الهاربة معة دعاء حسن وطلب منة أيضا خلال المكالمة قيام الإرهابي معتز مطر بتقديم برنامجه في قناة الحوار التي يديرها عزام التميمي وتوفير فرص عمل لبعض مقدمي البرامج بقناة الشرق.

وأشار رئيس الجبهة إلي ان منير اكد لنور أن هناك تفكير كبير في إطلاق قناة الحوار 2 التي تبث من لندن لاستيعاب الهاربين من قنوات الإخوان من مذيعين ومعدين ومخرجين.

وأوضح طوالة أن السيناريو الثاني يقودة الإرهابي حمزة زوبع بالتنسيق مع عبد الرحمن أبو دية المسئول الأول عن تمويل وسائل الإعلام الإخوانية وهو رجل اعمال فلسطيني من قيادات الاخوان ويدير العديد من الاستثمارات الكبري في لندن ويعد عزام التميمي رئيس مجلس إدارة قناة الحوار ذراعة اليمني ومن أشد المقربين لة حيث يسعى زوبع إلي ضم بعض العاملين في قناة مكملين إلي الحوار من خلال أبو دية نظراً لوجود خلافات كبيرة بين زوبع وإبراهيم منير عقب هجومة علية في برنامجه"مع زوبع".

أكد طوالة ان أبو دية فتح خط إتصال جديد بين زوبع والقيادي الإخواني الليبي سالم الشيخي رئيس مجلس إدارة قناة تسمي"قاف"تبث من لندن أيضا لضم عناصر من مقدمي البرامج التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية لهذه القناة التي تتبني افكار الإخوان الافاقون المخربون وفي مقدمتهم الإرهابي محمد ناصر وأحمد عطوان ورفقائهم في الخيانة وبيع الاوطان