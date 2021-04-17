شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات في البوسنة والسبب "لقاحات كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خرجت احتجاجات في جمهورية البوسنة والهرسك اليوم السبت، بسبب بطء وتيرة شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حيث أغلق سائقون بسياراتهم الساحة قرب المحطة الرئيسية في العاصمة سراييفو.

وسار العديد من المتظاهرين إلى مقر البرلمان، بحسب مما أورده موقع " klix.ba" الإخباري.

وندد المتظاهرون بنقص إمكانيات علاج مرضى كوفيد19- في البلاد، ودعوا إلى استقالة الحكومة الاتحادية، وأيضا الحكومة الإٌقليمية لفيدرالية البوسنة والهرسك، أحد الكيانين اللذين يشكلان جمهورية البوسنة والهرسك. والكيان الآخر هو جمهورية صرب البوسنة.

يشار إلى أنه تم أعطاء أعداد قليلة من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البلاد. وجاءت الكميات الصغيرة من الجرعات عبر المنح أو مبادرة كوفاكس العالمية لتوفير اللقاحات للدول متوسطة ومنخفضة الدخل.

ووصل معدل تفشي الوباء في هذه البلاد التي تقع في البلقان إلى 641 من بين كل 100 ألف نسمة، خلال الأسبوعين الماضيين.

وسجلت البوسنة والهرسك 86 وفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد19- خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.