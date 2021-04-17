شكرا لقرائتكم خبر عن المعارض الروسي نافالي يتعرض لفشل كلوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت نقابة أطباء تربطها صلات بمعارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني اليوم السبت إنه يتعرض بشكل متزايد لخطر فشل كلوي وإن بصره يتدهور بعد أكثر من أسبوعين من إضرابه عن الطعام.

ورفض نافالني (44 عاما)، وهو معارض بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول الطعام اعتبارا من يوم 31 مارس احتجاجا على رفض سلطات السجن تقديم العلاج المناسب له من ألم حاد في الظهر والساق على حد قوله.

وقالت ألكسندرا زخاروفا وهي ممثلة نقابة تحالف الأطباء التي تعتبرها السلطات جماعة نشطاء "حالته حرجة حقا".

وأشارت إلى فحوص حصل عليها أعضاء النقابة من محاميه قائلة إنهم لم يفحصوه بأنفسهم.

وقالت لرويترز "رأينا الفحوص، سيئة جدا جدا".