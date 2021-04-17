إسرائيل تعتقل 3 مرشحين بالانتخابات الفلسطينية بالقدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منعت الشرطة الإسرائيلية، السبت، مؤتمرا صحفيا واعتقلت 3 مرشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في محيط أحد الفنادق الفلسطينية بالمدينة، حيث كان من المقرر عقد المؤتمر.

وكان مرشحو القدس على قوائم فصائل العمل الوطني والإسلامي لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، دعوا لهذا المؤتمر لإعلان موقفهم ومطالبهم بشأن الانتخابات بالقدس.

وهذا هو المؤتمر الثاني في غضون أسبوعين الذي تفضه الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365"، إن الشرطة الإسرائيلية منعت المؤتمر الصحفي قبل أن يبدأ، وأشاروا إلى أنها أقامت حواجز في محيط الفندق لمنع انعقاد المؤتمر ووصول المشاركين إليه.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية المرشحين عن قائمة "فتح" أشرف الأعور وناصر قوس، والمرشحة عن قائمة "فدا" رتيبة النتشة.

وقبل نحو أسبوعين منعت الشرطة الإسرائيلية عقد مؤتمر مماثل في فندق الأمبسادور.

وكانت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أكدت على أن لا انتخابات بدون القدس.

وامتنعت الحكومة الإسرائيلية عن الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بشأن الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس.

وجرت الانتخابات في مدينة القدس الشرقية في الأعوام 1996 و2005 و2006 بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994.

وينص الاتفاق على ترتيبات خاصة تسمح للفلسطينيين في القدس الشرقية بالمشاركة بالانتخابات تصويتا وترشيحا ودعاية انتخابية.