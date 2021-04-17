شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية : 9 وفيات و948 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6810.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 948 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 404 ألاف و54 .

كما لفتت إلى تسجيل 775 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 387 ألفا و795.