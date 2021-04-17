شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الأجنحة يتفاقم.. المليشيا تسمم قيادات جنوبية موالية لها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تتفاقم يوما بعد يوم الخلافات داخل صفوف مليشيا الحوثي، وكشفت معلومات موثقة لجوء الانقلابيين إلى حيلة جديدة لتصفية قيادات موالية لهم بتهمة الفساد. وأكد البرلماني الحوثي أحمد سيف حاشد تسميم القيادي الجنوبي المعين من قبل الحوثيين محافظا لأبين حسين زيد بن يحيى.

وقال حاشد إن صديقه مصطفى الحسام أبلغه أن زيد تعرض للتسميم قبل 5 أيام، مؤكدا أن تصفيته تأتي في إطار صراع داخلي بين أجنحة المليشيا الإرهابية وعدد من القيادات التي تتهمها بالفساد.

وكانت المليشيا زعمت أن زيد توفي مصاباً بفايروس كورونا، لكن ناشطين يمنيين شككوا في ذلك مؤكدين أن المليشيا تتخذ من الجائحة طريقة للتخلص من تبعات التصفية وانعكاساتها على الجبهة الداخلية.

وذكرت مصادر في صنعاء لـ«الخليج 365» أن المليشيا لا تزال تفرض على عدد من القيادات الإقامة الجبرية، خصوصاً الجنوبية منها، الذين تخشى فرارهم، مؤكدة أنها تتهم بعض قياداتها بالوقوف وراء فشلها في السيطرة على عدد من المحافظات الواقعة تحت سلطة الشرعية خصوصاً أبين ومأرب والضالع وتعز.

في غضون ذلك، كشفت وثيقة مسربة قيام المليشيا بقطع راتب رئيس قسم الاقتصاد في كلية التجارة بجامعة صنعاء الدكتور سيف العسلي بعد إصابته بكورونا، وأكدت أن العسلي توفي ولا تزال المليشيا ترفض صرف مستحقاته.