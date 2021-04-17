شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: لن نشن حربا على إثيوبيا والان مع التفاصيل
وحول العلاقة مع الولايات المتحدة، اعتبر البرهان أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تغير سياسة الإدارة السابقة، لافتا إلى تعاون وثيق مع واشنطن أمنياً واستخباراتياً. وقال إن السودان بدأت تجني ثمار إزالتها من لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وفي ما يتعلق بزيارة إسرائيل، كشف رئيس المجلس السيادي أن وفدا إسرائيليا زار السودان مرة واحدة، وأن المجلس لم يقدم مبادرة لزيارة إسرائيل.
وشدد البرهان على أن السلاح يجب أن ينزع من أيادي المواطنين ويحصر بيد الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن اتفاق السلام حقن دماء السودانيين وسيساهم بإعادة الحياة لمناطق النزاعات.
وحول طلب الجنائية الدولية تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، أوضح أن الجنائية الدولية لم تطالب بذلك، وإنما تم الاتفاق على مثوله للمحاكمة سواء داخل السودان أو خارجه.