شكرا لقرائتكم خبر عن قائد انقلاب ميانمار يحضر قمة رابطة جنوب شرق آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك - أ ف ب

سيحضر قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ قمة خاصة لدول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التايلاندية السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة تاني سانغرات في تصريح أمام الصحفيين، أإن "قادة عدة أكدوا حضورهم بمن فيهم مين أونغ هلاينغ".

ومن المقرر عقد قمة لدول آسيان العشر في 24 نيسان/أبريل بجاكارتا للتباحث في الوضع في ميانمار بعد انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح بالزعيمة أونغ سان شو تشي.

ويأتي تأكيد حضور قائد المجموعة العسكرية في اجتماع جاكارتا الذي سيكون أول زيارة له إلى الخارج، بالتزامن مع إعلان الإفراج عن حوالي 23 ألف سجين بمناسبة الاحتفالات بالسنة البوذية الجديدة.

ولم تحدّد السلطات ما إذا سيكون هناك بين المساجين المحررين، مدنيون أو صحفيون أوقفوا خلال الأسابيع الأخيرة أثناء التظاهرات الاحتجاجية الشعبية ضد الانقلاب.