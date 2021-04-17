شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة «أبحر بأمان» تستقبل 65 نداء استغاثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، إن عدد مالكي وقائدي الوسائل البحرية المُسجلين في خدمة تطبيق شرطة دبي «أبحر بأمان»، بلغ 3715 شخصاً في كل من منصتي «أبل ستور» و «أندرويد»، كما بلغ عدد نداءات الاستغاثة SOS منذ إطلاق الخدمة 65 نداء.

وأكد العقيد السويدي أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام، حريصة على تطوير كافة الخدمات التي تقدمها قطاعات الشرطة بمختلف تخصصاتها بما فيها القطاع البحري، وتوفير أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي بمواصفات عالمية بما يحقق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي «مدينة آمنة» وإسعاد المجتمع، لافتاً إلى أن الخدمة ومنذ إطلاقها قبل عامين، لاقت إقبالا كبيرا من رواد البحر ومحبي الرحلات البحرية بجميع أنواعها، نظراً لتوفير الخدمة لآلية سهلة وموثوقة للاتصال بالنجدة وطلب الاستغاثة، وذلك بعد التسجيل بالخدمة في تطبيق شرطة دبي، وإدخال مخطط الرحلة والمواقع المتوقع التوجه إليها، وفي حال تعرض أحدهم لأي حالة طارئة، ما عليه سوى الضغط على SOS، لتحدد بعد ذلك شرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للعمليات ومركز شرطة الموانئ، موقع المستخدم والعديد من المعلومات عن رحلته من خلال منصة ذكية في العمليات مرتبطة بالخدمة، وتحوي شاشة تحكم خاصة وخارطة تفاعلية، كما تقوم الخدمة وبشكل تلقائي أيضا بإرسال طلبات استغاثة وتنبيهات عن الرحلات المتأخرة في حال عدم قدرة المستخدم على القيام بذلك.

من جانبه، أكد المقدم علي النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، أن المركز سخر جميع زوارق وآليات الإنقاذ البحري والأمن البحري في مناطق الاختصاص البحري ضمن نقاط التمركز الثمانية، وهي الحمرية، مرفأ ديرة عند حياة ريجنسي، خور دبي عند جسر آل مكتوم، الجسر العائم، الجميرا الأولى ميناء الصيادين 1، جميرا الرابعة ميناء الصيادين 2، وجميرا الخامسة ميناء الصيادين 3 في جميرا أم سقيم، وعين دبي، وذلك لتعزيز سرعة تلبية نداء الاستغاثة ضمن المهام الرئيسية في سرعة الاستجابة للبلاغات البحرية.