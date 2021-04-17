«الصيد والفروسية» يُطلق دليل وتعليمات قطاع أسلحة الصيد

أبوظبي:”الخليج 365”

أطلقت اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية دليل وتعليمات قطاع أسلحة الصيد ويتضمن إرشادات القيادة العامة لشرطة أبوظبي بشأن عمليات بيـع أسلحة الصيد، التي تخضع للعديد من الشـروط والأحـكام والإجراءات.

وتشمل أسلحة الصيد المرخص لها بالمشاركة في المعرض، الذي تقام دورته الـ 18 خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر القادمين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وينظمه نادي صقاري الإمارات، ويشهد مُشاركة كبرى الشركات الأمريكية والأوروبية المُصنّعة لأسلحة الصيد، ومن المتوقع أن تزداد المشاركة الدولية والإقليمية على نحوٍ غير مسبوق هذا العام خاصة مع تمديد مدة المعرض، الذي يُعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، ليُقام على مدار أسبوع.

ويشمل الدليل، بنادق الصيد بأنواعها، المسدسات بأنواعها، السيوف والخناجر التراثية، سكاكين الصيد، وحدات الرماية الخشبية والبلاستيكية، والأسلحة الهوائية ضمن معايير محددة.

ويتوجب على العارضين التأكد من حصول المشتري على موافقة مسبقة صادرة من سـلطة الترخيص المختصة في بلده، ومن شرطة أبـوظبي قبـل الشـروع ببيع السلاح لأيّ زائر للمعرض.

وأوضح العميد سالم حمود البلوشي، رئيس اللجنة الأمنية لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2021)، أنّ عـرض أسلحة الصيد في المعرض يخضع لطريقة صارمة وفق أحكام وشروط دقيقة، ومن ضمنها منع عـرض الذخيـرة الحية أو المتفجـرات علـى منصّات العـرض باستثناء النماذج المقلـدة وغيـر الحقيقية، أو النماذج المقطعية التـي تُظهـر الأجـزاء الداخلية للسلاح بغرض شرح التفاصيل المبتكرة لعملية التصنيع.

وتشترط إدارة الأسلحة والمتفجرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي على العارضين عدم وجود أي أسلحة حرة الحركة على منصّات العرض، كما يجب أن تكون جميع الأسلحة مقيدة الحركة بشكل دائم طوال فترة المعرض وذلك بهدف تحقيق أقصى درجات الأمان لجمهور المعرض.

وأكدت اللجنة العليا المُنظمة لدورة (أبوظبي 2021) ضرورة أنّ تتقدّم الشركات المُشاركة بقطاع أسلحة الصيد في المعرض، بطلب تصريح مشاركة يتضمن نسخة عن ترخيص نشاط الشركة من السلطات المعنية بمنح التراخيص سواء في الإمارات أو في الدول الأخرى، مع تحديد نوعية المشاركة إن كانت للعرض فقط أم بغاية البيع، والالتزام بقائمة المواد التي تمّت الموافقة عليها فقط وتوفير مُستنداتها اللازمة، والتقيّد بكافة الضوابط والتعليمات التي تفرضها السلطة المختصة، وبإجراءات الأمن والسلامة المُعتمدة.

وأكد البلوشي أنّ التسهيلات والخدمات التي وفرتها اللجنة الأمنية في الدورة الأخيرة، والتي تمثّلت في إجراء الفحص الفني للأسلحة في موقع الحدث، والتعريف باشتراطات شراء الأسلحة والوثائق التي يجب إحضارها، أسهمت بصورة إيجابية وفاعلة في عملية التسويق والشراء، وزيادة مبيعات الأسلحة في المعرض. وذلك إضافة لإطلاق تطبيق خاص على الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، شمل مجموعة من الخدمات الرقمية الخاصة بالأسلحة والذخائر للتسهيل على المُتعاملين سرعة الإنجاز.

وأثنى ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، من خلال مكاتبها التي تتواجد سنوياً خلال فترة إقامة المعرض لتسهيل إجراءات تراخيص شراء أسلحة الصيد، وفق التشريعات الحالية والتعريف باشتراطات شراء الأسلحة وكل الوثائق التي يجب توافرها.

وأكد أنّ المعرض يستقطب سنوياً مئات الشركات الدولية والآلاف من روّاد الأعمال والمُشترين وصُنّاع القرار والمُهتمين من أكثر من 120 جنسية، ما يُشكّل فرصة كبرى للاكتشاف والابتكار، وبناء شبكة أعمال واسعة على مستوى العالم انطلاقاً من أبوظبي.

وازدادت نسبة المبيعات على نحوٍ كبير خلال الدورة الماضية، حيث تجاوزت قيمة المبيعات المباشرة 35 مليون درهم إماراتي. وقد طورت وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي برامج إلكترونية خاصة بعمليات ترخيص اقتناء أسلحة الصيد، وتسريع إجراءات الحصول عليها، والتنسيق مع سلطات الترخيص في دول مجلس التعاون الخليجي وسائر الدول.

