شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم أولمبياد طوكيو "هذا الصيف" يحظى بدعم بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه لرئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الذي قال الجمعة من البيت الأبيض إنّ بلاده مصمّمة على الحدّ من انتشار فيروس كورونا وتنظيم دورة ألعاب أولمبيّة "بأمان تامّ" خلال فصل الصيف.

وصرّح سوغا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن: "أبلغتُ الرئيس (الأمريكي) بعزمي على تنظيم أولمبياد طوكيو هذا الصيف كرمز للوحدة العالميّة".

وشدّد على أنّ "اليابان تستمع وتتعلّم من منظّمة الصحّة العالميّة والخبراء"، مضيفاً أنّ بلاده تبذل "قصارى جهدها" للتحضير لأولمبياد طوكيو.

وأشار إلى أنّ الأمر يتعلّق "ببذل كلّ ما أمكن لاحتواء العدوى وتنظيم الألعاب بأمان تامّ من وجهة نظر علميّة".

وقال بايدن في بيان مشترك إنّه "يدعم جهود رئيس الوزراء سوغا لتنظيم ألعاب أولمبيّة بأمان تامّ".

وأشار البيان إلى أنّ "الزعيمَين عبّرا عن فخرهما بالرياضيّين الأمريكيّين واليابانيّين الذين تدرّبوا لهذه الألعاب"، والذين سيتنافسون بروح أولمبيّة.

وقبل أقلّ من 100 يوم من افتتاح الألعاب الأولمبيّة (23 تمّوز/يوليو - 8 آب/أغسطس) التي أرجئت العام الماضي بسبب الجائحة، تُواجه اليابان موجة رابعة من فيروس كورونا.

وأُحصِيت أكثر من أربعة آلاف إصابة جديدة الخميس، لليوم الثاني توالياً، وهو مستوى يوميّ لم تسجّله البلاد منذ نهاية كانون الثاني/يناير.

ويدفع عدد الإصابات المرتفع الحكومة إلى إعادة فرض قيود في مناطق كثيرة بينها طوكيو، بعد أن كانت رفعت حال الطوارئ الشهر الماضي.