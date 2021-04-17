يقدم مهرجان أبوظبي 2021 حلقة ختامية سادسة من سلسلة «الفن أثناء كوفيد» يديرها الفنان الإماراتي جلال لقمان، مقيّم ومخرج السلسلة وتضم عدة حوارات ونقاشات افتراضية لمبدعين وفنانين شاركوا على مدار الحلقات السابقة.

الحلقة السادسة تقام برعاية الشريك الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وتحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، وفي إطار ندوات المهرجان الحوارية ضمن مبادرة «رواق الفكر». وتنفرد الحلقة التي تأتي انطلاقاً من النجاح الكبير لسلسلة الحلقات الوثائقية السابقة «الفن أثناء كوفيد»، وأُذيعت بوقت سابق من الشهر الجاري، برسالة من هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني للمهرجان.

وفي فيديو مصوّر إلى الفنانين حيّت الخميس فيهم روح المثابرة والعزيمة التي لم تثنِ إصرارهم على التعبير عن حسّهم الفني خلال الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب «كوفيد 19». وأكّدت أن الحوار الفني الذي بدأته سلسلة «الفن أثناء كوفيد» ووصل للعديد من الفنانين حول العالم لا بد له أن يستمر ترسيخاً لمكانة الفن ودوره المجتمعي في التعافي من الجائحة.

ويحاور جلال لقمان، في هذه الحلقة الاستثنائية، الفنانين التشكيليين الإماراتيين: د.نجاة مكي، سمية السويدي، مطر بن لاحج، عزة القبيسي، سقاف الهاشمي، خلود الجابري، عبيد البدور، باتريشا ميلنز، ومايكل رايس.

وشهدت الحلقات الخمس السابقة من سلسلة «الفن أثناء كوفيد»، التي بدأ بثها على المنصات الرقمية للمهرجان في 26 يناير/كانون الثاني الماضي؛ لمناقشة تأثير جائحة «كوفيد 19» في ممارسات الفن والفنانين، مشاركة واسعة وتفاعلاً كبيراً من الجمهور والمثقفين حول العالم. وشاهد الحلقات الخمس أكثر من مليون شخص حول العالم.

وسلطت الحلقات السابقة الضوء على الطرق التي غيرت بها جائحة «كوفيد 19» ممارسات الفنانين والمبدعين، وآثار الحجر والتباعد الاجتماعي، وكيفية عرض أعمال الفنانين خلال فترة الإغلاق، والمعارض الافتراضية، وهل يمكن أن تحل محل التقليدية مستقبلاً، وتوقعات الفنانين عن مستقبل الفن بعد الجائحة، وأهمية الرعاة في عالم الفن.

وفعالية «رواق الفكر»، التي تندرج تحتها سلسلة حلقات «الفن أثناء كوفيد»، إحدى مبادرات المهرجان، وانطلقت في 2010، لخلق بيئة فريدة لاحتضان الحوارات الثقافية والفنية المثمرة؛ واستضافة كبار الخبراء والمهنيين والمفكرين. ونظم الرواق حتى الآن أكثر من 24 ندوة حوارية، واستضاف أكثر من مئة متحدث، بمشاركة جمهور من الإمارات والعالم.