شكرا لقرائتكم خبر عن هاميلتون أول المنطلقين في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

سيكون البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات أول المنطلقين في سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في حلبة إيمولا الإيطاليةيوم الأحد، بعد تفوقه السبت على جميع منافسيه في التجارب التأهيلية الرسمية لثاني سباقات الموسم الحالي لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وسينطلق المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول من الخط الأمامي إلى جانب هاميلتون بعد أن احتل المركز الثاني في التجارب التأهيلية.

وتأهل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول الثاني للانطلاق من المركز الثالث، في حين سينطلق سائق فيراري شارل لوكلير القادم من موناكو من المركز الرابع على حلبة فريقه الأحمر الشهير.