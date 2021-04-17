شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا يحذر من التراخى فى تطبيق إجراءات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، لاسيما في ظل تزايد أعداد المصابين بصورة كبيرة.

وأشار "أبو العلا"، في طلب إحاطة موجه للحكومة، إلى أن هناك حالة من التهاون والاستهتار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، لاسيما في بعض الأماكن مثل المناطق الشعبية، وكذلك المولات التجارية والمطاعم والكافيهات وغيرها. وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية قيام كافة الأجهزة المعنية بدورها في تشديد الرقابة وتنفيذ توجيهات رئيس الحكومة بشأن تطبيق الغرامات على المخالفين بكل حزم. وأوضح أبو العلا، أن الإهمال في الإجراءات الاحترازية سيكون لها نتائج غير محمودة، مطالبا الجميع بتحمل المسئولية، خاصة وأن ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي أحد أهم العوامل التي تساعد بشكل كبير في الحد من أعداد المصابين المتزايدة.

وكان خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أكد أنه تم زيادة عدد مراكز تلقى لقاح كورونا من 40 مركز إلى 139 مركز على مستوى الجمهورية، وبزيادة عدد المراكز تم زيادة عدد الفرق الطبية وزيادة عدد الرسائل الموجهة للمواطنين لزيادة أعدادهم لتلقى اللقاح.