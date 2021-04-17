شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النواب تدعم وزارة النقل لتوطين صناعة المونوريل والقطار الكهريائى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تأييده التام لسياسة وزارة النقل بقيادة المهندس كامل الوزير وزير النقل لتوطين صناعة وسائل المواصلات في مصر، من خلال إنشاء مصنع بمنطقة شرق بورسعيد لصناعات النقل، مؤكداً ان ذلك الأمر يتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين مختلف الصناعات داخل مصر.

وقال " عابد " فى بيان له أصدره اليوم، إنه يجب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعطاء هذا الملف اولوية قصوى، معلناً أهمية اتجاه وزارة النقل لتصنيع قطارات المونوريل والقطار الكهريائي والوحدات المتحركة في مصر بمكون محلي يزيد عن 25% لأن ذلك الأمر يعمل على توفير العملة الحرة والخبرة الجديدة وكوادر تقود صناعة النقل في مصر.

وأكد النائب علاء عابد، أن توطين صناعات النقل فى مصر يمكن أن يحول مصر إلى مركز إقليمى كبير داخل المنطقتين العربية والأفريقية، وهو ما يجعل من مصر واحدة من أهم الدول على منطقة الشرق الاوسط وافريقيا المؤهلة لتصدير هذه المنتجات لمختلف دول العالم بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة، معرباً عن ثقته التامة فى ان وزارة النقل لديها الكوادر البشرية القادرة على الدخول وتحقيق النجاح فى عالم توطين صناعات النقل داخل مصر.