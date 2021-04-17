شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب بحوزته أقراص مخدرة فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، من ضبط راكب بحوزته كمية من الأقراص المخدرة وآخر بحوزته 8 قطع من الأسلحة البيضاء.

يذكر أنه أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من فرانكفورت استوقف محمود سعيد جوهر، رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب لمحاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف أحمد محمد البحيري مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة والذي تلاحظ له وجود عدد من شرائط الادوية، قام أسامة محمد دياب مدير الجمرك بتكليف ولاء محمد فرغلي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط عدد 1249 قرص ترامادول المدرج في جداول المخدرات.

وكانت نفس الإدارة قد ضبطت راكب اخر قادم علي الطائرة القطرية القادمة من الدوحة بحوزته 2 خنجر و 6 مطواه محظور حيازتهم كسلاح وكان فريق الضبط مكونا من أحمد أبو بكر فؤاد وحافظ منشاوي ومصطفي الصاوي وعبد الرحمن سيد إسماعيل.