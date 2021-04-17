شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن غلق مقر النقابة 3 أيام بسبب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، غلق مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، ونادي المحامين النهري بالمعادي، ومقر إدارتى المعاشات والعلاج بحى المعادى، لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من غدٍ الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل، لتعقيم النقابة نتيجة اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، أعلن من قبل عن اعتماد أغلبية مجلس النقابة العامة للمحامين، وتمرير صعود أيمن عبد الحميد أحمد أحمد، فى المكان الذى خلا بانتهاء عضوية هشام لطفى بليح بقوة القانون.

وقال رجائى عطية: "اعتمد أغلبية مجلس النقابة بالتمرير صعود أيمن عبد الحميد أحمد أحمد، التالى فى عدد الأصوات بقوة القانون فى المكان الذى خلا بانتهاء عضوية هشام لطفى بليح بقوة القانون، ببلوغه سن المعاش فى 12سبتمبر 2020، دون أن يصدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء بمد خدمته بعد بلوغه سن المعاش".